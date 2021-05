Two Point Campus avslørt via Microsoft Store

En ny produktside på Microsoft Store har avslørt et uannonsert spill fra utviklerne av Two Point Hospital, Two Point Studios. Siden ble spottet av Twitter-brukeren Wario64. Denne gangen skal du ikke administrere et sykehus, men i stedet et universitetscampus.

Two Point Campus lar deg bygge ditt drømmeuniversitet med en rekke kreative verktøy: "For the first time, build in the great outdoors as you develop your own delightfully educational campus environment, housing the top teaching facilities in the land. Whether you prefer building on simple foundations, or placing every tree, you can build the university you want," står det i beskrivelsen.

Vi gleder oss til å se hva slags sprø påfunn utviklerne byr på her, da det ikke vil være vanlige fag som matematikk, naturvitenskap eller språk som studeres på dette universitetet. Du får en idé om hva som kan studeres på Two Point-universitetet via bildet nedenfor.

Spillet har ikke fått en offisiell annonsering enda, og derfor vet vi ikke om det kommer til andre plattformer enn PC og Xbox, men sannsynligheten er likevel stor for at det gjør det. Lanseringsdatoen er foreløpig også ukjent.