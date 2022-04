Se masse gameplay fra Two Point Campus den 7 april 2022 klokken 16:00 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Nylig ble spillet utsatt tre måneder, og det er selvsagt litt trist. Men hvis du likevel var litt i tvil så lan du nå se to lange gameplay-klipp fra spillet som vi tok...

Two Point Campus har blitt utsatt til august den 7 april 2022 klokken 13:44 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette La oss være ærlige. April og mai er noen ganske tørre måneder hva angår store spillanseringer, og nå har den tørken blitt enda verre ettersom Two Point Campus har blitt...