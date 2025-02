HQ

Jeg setter virkelig pris på utviklere som gjør et poeng av å bevise sin fortreffelighet på ett spesifikt område. Allsidighet og evnen til å strekke seg inn i ulike kategorier og sjangre er selvsagt imponerende, men det er også en viss grad av briljans i å gjøre én kjerneting og gjøre det veldig, veldig bra. Creative Assembly er et fantastisk eksempel på dette og hvordan de nærmest fungerer som et gullstandardstudio på strategiområdet, og hvis vi holder oss til Sega-temaet, har vi også Two Point Studios, som i løpet av det siste tiåret har bevist at de er blant de gjennomgående beste til å skape herlige simuleringsspill. Two Point -serien skuffer sjelden, men etter to velkjente utgaver lurer du kanskje på om den tredje iterasjonen av formelen begynner å falle litt flatt. Jeg kan med sikkerhet si at Two Point Museum er like morsomt, raffinert og lett å elske som sine forgjengere, og at Two Points Studios' serie med sertifiserte knallspill fortsetter uten problemer.

Hvis du har spilt Two Point Hospital og Two Point Campus før, vil du også være godt kjent med hva Two Point Museum krever. Ideen er at du skal flokke deg rundt til forskjellige definerte steder på Two Point County for å hjelpe til med å forvandle et forfallent eller mislykket museum til noe storslått og bemerkelsesverdig ved å servere strålende utstillinger og en flott underholdningspakke for alle besøkende. Du må klare å balansere det å tilfredsstille underholdningslysten med en balansert og gjennomgående positiv økonomi, samtidig som du må tilby gjestene de nødvendige fasilitetene og fasilitetene (det være seg mat- og drikketjenester eller toaletter), og sørge for at du har sikkerheten til å beskytte de dyrebare utstillingene og skattene dine. Det er et spill som handler om balanse og om å få det beste ut av en begrenset plass, og selv om det til tider kan være utfordrende, er helheten - som i alle Two Point -spill - laget for å være morsom, intuitiv og lite stressende, noe som til syvende og sist resulterer i et av de enkleste spillene å plukke opp og forelske seg i som du kan finne i dag.

Two Point Studios utviklet et fantastisk og strømlinjeformet simuleringssystem med Two Point Hospital, og siden den gang har utvikleren bare forbedret og finjustert det. Du får alle de funksjonene og tilpasningsbare elementene du måtte ønske deg, alt presentert på en måte som føles naturlig og håndteres med taktil presisjon. Mekanikken i dette spillet gjenspeiler kvaliteten som skinte gjennom i tidligere utgaver, og alt er av en så raffinert standard at hvis jeg måtte velge ut noen få områder som gned meg på feil måte, ville det være at noen kosmetiske bilder klipper gjennom andre, og at plassering av intrikate elementer på vegger og i trange rom kan være en smule finicky. Ellers fungerer og spiller dette spillet i det minste på mus og tastatur som en absolutt sjarm.

Og alt dette skjer samtidig som du får den tradisjonelle simuleringspakken med statistikk og data. Hovedforskjellen fra et Two Point -spill er at dette ofte er valgfritt og presenteres som informasjon som du kan hente frem hvis du vil. Hvis ikke gir den grunnleggende tilbakemeldingen i HUD-en mer enn nok data om hvordan museet ditt presterer, noe som viser at simulering kan være veldig enkelt når det er nødvendig.

Når det gjelder gameplay, er det hele veldig tradisjonelt Two Point, bortsett fra at vektleggingen av rom som tilbyr en tjeneste har blitt forskjøvet litt. Du kan fortsatt bygge rom som tilbyr tjenester, det være seg en gavebutikk eller et analyselaboratorium, men mesteparten av planleggingen handler mindre om hvordan du kan presse hver romtype inn i en trang bygning, og mer om hvordan du kan tilpasse et åpent område for å gjøre det iøynefallende og morsomt. Delvis kommer dette fra museumsutstillingene du kan oppdage (som jeg kommer tilbake til om et øyeblikk), men det handler også om å bruke dekorasjoner, sitteplasser, innsamlingssteder for donasjoner, alternative gulvfliser, informasjonstavler og andre underholdningselementer for å skape en opplevelse som besøkende husker, vurderer positivt og til slutt spytter ut penger på, slik at du kan fortsette å iterere og forbedre. Sammenlignet med sine forgjengere føles Two Point Museum ofte som om hanskene er tatt av, og at spilleren i langt større grad får mulighet til og oppfordres til å gjøre ting på sin egen måte, med kreativitet og sjarm i høysetet.

Men uansett, utstillingene. Dette er den andre hovedendringen, og den dreier seg om to hovedkonsepter. Det første er å finne utstillingsgjenstander. Dette innebærer at et team av ansatte får i oppgave å dra til fjerne steder for å finne skatter og godbiter som du kan stille ut i museet ditt og forvirre og forvirre fansen. Disse utstillingene kommer i forskjellige sjeldenheter, men frykt ikke, vi snakker ikke om et plyndringssystem, det er mer en måte å bestemme kvaliteten på en utstilling, med uberørte utstillinger som er mer verdifulle enn vanlige, med denne funksjonen som i beste fall er en mindre gameplay-effektor. Den andre delen er hvordan du viser frem og tar vare på utstillingsobjektene dine. Noen krever mye oppmerksomhet, kanskje til og med forskjellig luftfuktighet og klima avhengig av hvor du har funnet dem, mens andre kanskje må bygges ved å finne enkeltdeler gjennom flere eventyr. Du må kanskje bygge et akvarium for å vise frem fisk eller samle ressurser for å konstruere oppfinnelser, og så må du pusse dem opp med dekorasjoner og frynsegoder for å gjøre dem mer spennende og underholdende for besøkende. Det er mange bevegelige deler for å få det beste ut av utstillingene dine, spesielt hvis vi regner med å beskytte dem mot tyver som faktisk vil stjele dem fra museet ditt...

Two Point Museum tilbyr flere hovednivåer å jobbe gjennom, som hver har sitt eget tema og utfordringer for å holde deg på tærne. Du må få hvert av disse områdene til sin maksimale rangering ved å fullføre en rekke oppgaver, og hvis du klarer det, er det også en haug med utfordringsnivåer som leker videre med formelen. For de som ønsker en mer kreativ og fri opplevelse, er sandkassen tilbake, slik at du kan bygge drømmemuseet ditt uten noen begrensninger.

Jeg vil si at noen av nivåene er mindre morsomme enn andre, ettersom de siste nivåene som beveger seg bort fra det tradisjonelle formatet som du i økende grad lærer deg etter hvert som kampanjen skrider frem, ikke helt landet med meg på samme måte som de tidligere gjorde. Dessuten har Two Point alltid hatt en evne til å lene seg inn i det latterlige, og selv om det kan føre til noen morsomme kunngjøringer og hendelser i museet, føles noen av de virkelig latterlige delene av spillet faktisk litt for rare. Wailon Lodge -nivået for eksempel, der du må huse spøkelser og spøkelser som utstillingsgjenstander, føltes som om det trengte en liten justering i hvordan det fungerte sammenlignet med noen av de andre mekanikkene du møter gjennom kampanjen, da det kan bli litt frustrerende når de overnaturlige utstillingsgjenstandene dine stadig rømmer og terroriserer museet ditt...

Men alt i alt er Two Point Museum nok et godt eksempel på et simuleringsspill som er gjort riktig. Det er enkelt, men likevel fullt av kompleksitet, morsomt, men utfordrende, dumt, men fornuftig designet, og kanskje viktigst av alt, intuitivt og lett å ta i bruk og ha glede av. Formelen Two Point fortsetter å skille seg ut spill etter spill, og selv om det vil komme en tid, kanskje i nær fremtid, der det kreves ekte innovasjon, fungerer dette konseptet fortsatt som en sjarm for øyeblikket.