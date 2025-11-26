Two Point Museums Zooseum-oppdatering lanseres allerede i neste uke

HQ

Da Sega og Two Point Studios kunngjorde Zooseum DLC for Two Point Museum ganske nylig, fikk vi faktisk aldri vite den faste ankomstdatoen for det som blir kalt "største DLC hittil" for spillet. Vi ble lovet 2025, men ingen eksakt dato ble gitt, noe som var litt rart ettersom vi nå er i skumringsdelen av kalenderåret.

Hvis du har vært bekymret for at dette kan skyldes at DLC skulle bli forsinket og skjøvet til 2026, har vi noen veldig gode nyheter å dele. DLC er rett rundt hjørnet!

Jepp, så snart 2. desember kommer Zooseum DLC på alle plattformer som Two Point Museum er tilgjengelig. For de som ønsker å dykke inn tidlig, er en Free Taster Content pack nå tilgjengelig for å utforske, med dette som bare legger til et utdrag av hva den bredere DLC vil tilby ved å inneholde følgende :

"Det gratis prøveinnholdet gir spillerne en forhåndsvisning av et utvalg av områder fra den nye utvidelsen, inkludert det splitter nye museumsstedet, Silverbottom Park, den første stjernen i Zooseum-kampanjen, tilgang til en ny Wildlife Expert, dekorasjoner med Wildlife-tema og et utvalg av Zooseum-tema plysj, bøker, onesies og til og med plakater til gavebutikken!"

Med Zooseum DLC nesten her, er det også verdt å huske at Two Point Museum også vil bli lansert på Nintendo Switch 2 en gang i 2026.