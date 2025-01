Two Point Studios forbereder oss på balansegangen ved å drive et museum i mars

HQ

Folkene på Two Point Studios er klare til å utvide sin portefølje av herlige simuleringsvideospill i mars, da Two Point Museum skal debutere på PC og konsoller 4. mars. Med denne utgivelsesdatoen, som til og med skjer tidligere enn forventet for Explorer Edition forhåndsbestillinger som kan spilles fra 27. februar, ønsker utvikleren å gjøre oss forberedt og klare for utfordringene ved å administrere et fungerende museum.

Dette utforskes i den nyeste traileren, som avslører og presenterer bare en håndfull av de problemene og oppgavene som museumsledere ofte må overvinne. Enten det handler om å ansette de rette folkene til jobben, holde orden på økonomien for å sikre at museet går rundt, krysse av i de relevante boksene for å blidgjøre helse- og sikkerhetsinspektører, og faktisk også tilby en spennende samling utstillinger som gjestene ønsker å besøke og se selv, er det mye å gjøre i spillet.

Med alt dette og mer til i søkelyset, må du huske å sjekke ut den nyeste traileren for Two Point Museum nedenfor, og med lanseringen nært forestående, ikke gå glipp av vår siste forhåndsvisning for å se om dette spillet er et du bør ha på ønskelisten din.