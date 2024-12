Two Point Museum: En velkjent, men frisk simulering så langt

HQ

Når det gjelder simuleringsspill, finnes det et etablert rammeverk som mange titler har en tendens til å følge. Enten det er Two Point (som i dag), Planet -serien, det siste Galacticare, listen fortsetter, er strukturen ofte så lik at hvis du har blitt kjent med ett, pleier resten å være enkle å plukke opp også. For meg er dette veldig tydelig etter å ha brukt 2024 på å anmelde Galacticare og forhåndsvise Planet Coaster 2 flere ganger, noe som sannsynligvis er grunnen til at jeg følte meg komfortabel, men også litt overrasket over Two Point Studios' Two Point Museum.

Jeg er litt av en Two Point -veteran, en som tidligere har besøkt Two Point Hospital og Two Point Campus, så da jeg gikk inn på Museum forventet jeg noe nesten nøyaktig det samme. Jeg forventet et blankt lerret som jeg kunne fylle med rom som tjener et formål for å forbedre bygningen og anlegget jeg driver. Jeg forventet en støttepakke med dekorasjoner som gjorde det mulig for meg å tilpasse og forbedre tomten, og på toppen av dette en hel liste med simuleringsstatistikk og informasjon som forklarer hvor godt eller dårlig jeg løser oppgaven. I bunn og grunn forventet jeg Hospital eller Campus -formelen, men overført til en museumsmal, og selv om det helt klart er til stede under overflaten, er dette også et spill som grunnleggende sett fungerer litt annerledes.

Når du tenker på et museum, ser du for deg en stor, åpen og glanset bygning fullpakket med relikvier fra hele historien. Du tenker ikke på de trange korridorene og den tettpakkede byplanleggingen som preger universitetscampuser og sykehus, og det spiller direkte inn i hvordan Two Point Museum fungerer. Dette er ikke et spill som handler om å finne ut hvordan du skal få plass til en haug med rom på et kortfattet og begrenset område for å dekke de ansattes/studentenes behov. Nei, dette er et spill om dekorasjon og kunstnerisk teft. Det er mindre rigid og formelbasert og mer åpent og befriende, ettersom det handler om hvordan du klarer å inkorporere utallige forskjellige historiske gjenstander og priser i et åpent rom og deretter forbedre dem med nyttige informasjonstavler, steder der besøkende kan donere penger, ekstra teft for å forbedre opplevelsen og i det hele tatt skape et fantastisk og fantastisk museum som du ønsker at du kunne besøke selv.

Poenget er at Two Point Museum i bunn og grunn spilles som Two Point Hospital og Two Point Campus, og det bruker alle de samme mekanikkene og verktøyene som ble funnet i disse spillene, bortsett fra at kjerneprinsippet nå har skiftet og endret seg, noe som betyr at det handler mindre om byplanlegging og mer om å la kreativiteten blomstre. Det kan høres ut som en positiv endring eller en negativ utvikling, avhengig av hvordan du liker denne typen spill, men det viktigste å ta med seg er at du fortsatt har to hovedmål å oppnå: å tjene så mye penger som mulig og å skape en opplevelse av så høy kvalitet at du får stjerner og anerkjennelse underveis.

Jeg liker faktisk denne retningsendringen veldig godt, fordi den gir en unik vri på en formel som kunne føles litt repeterende etter en tredje del. Friheten til å fokusere mer på dekorasjoner og stil enn på vegger og romstørrelser gjør at du kan spille spillet med et nytt perspektiv. Du kan bruke en time på å konstruere en forseggjort del av museet ditt rundt forhistoriske funn, med dinosaurbein og fossiler i sentrum, busker og fjellformasjoner som gir stil, mens nøyaktig plasserte benker og sitteplasser er plassert i hjørner i nærheten av donasjonssamlere overvåket av sikkerhetsvakter. Du kan velge å tilpasse gulvflisene i denne delen, justere tapetet og deretter sette opp omvisningsstasjoner der guider leder besøkende gjennom definerte og overbevisende interaktive presentasjoner, alt mens barn leker på kulisser som er tematisert rundt området. Kanskje har du en gavebutikk som selger forhistoriske godbiter, og bak lukkede dører et analyserom der relikvier studeres og brukes til å produsere perks som forbedrer utstillingene dine ytterligere. Og siden det først og fremst er en forretning, kan det til og med hende at rike samlere kommer innom og prøver å kjøpe relikviene dine til sine egne samlinger til skyhøye priser, alt mens helseinspektører vurderer hvor rent og trygt museet ditt er vedlikeholdt. Eller du kan i stedet velge et akvarium eller et botanisk tema. Igjen, alt dette er i stor grad en Two Point -opplevelse, men det er likevel en unik Two Point -opplevelse, noe som også styrkes av noen få nye mekanikker.

Den største endringen i Two Point Museum er en verdenskartlignende aktivitet der du sender medarbeiderne ut på store eventyr for å oppdage og bringe tilbake fantastiske gjenstander og historiske funn. Du kan dra til støvete ørkener for å finne dinosaurbein, frodige jungler for å få tak i merkelig flora, enorme hav for å fange fantastiske fisker og mye mer. Denne mekanikken er litt Evil Genius 2 i design, der du hovedsakelig planlegger oppgaven og deretter sender teamet ditt av gårde i et helikopter og venter på at de skal komme tilbake, mens du fortsetter med den mer intrikate og viktige museumsadministrasjonen på Two Point County. Det er ingen grenser for hvor mange ekspedisjoner du kan dra ut på, bortsett fra at de koster penger å finansiere, og penger i et museum er ikke alltid lett å få tak i. Derfor er det en utfordring å fortsette å vise frem eller forske på store deler av historien og i stedet tjene penger på dem for å skaffe inntekter til å fortsette å gjøre det i fremtiden.

På typisk Two Point -vis tilbyr Two Point Museum også en kampanjemodus der du får i oppgave å bygge opp og forvandle unike, men karrige museer til blomstrende anlegg. Du starter i et mer nøytralt område som skal lære deg det grunnleggende, før du drar til Passwater Cove for å lage et museum med akvarietema eller Wailon Lodge for å omfavne det overnaturlige. Tanken her er at hver stjerne du tjener på hvert av de ulike museumsstedene vil telle med i din Curator Class, en rangering som vil øke etter hvert som du bygger mer imponerende museer i løpet av karrieren, og som vil gi deg flere belønninger og muligheter, uavhengig av hvilket museumssted du for øyeblikket er knyttet til. Det hele er veldig autentisk Two Point igjen på denne måten, men som de sier, "if it ain't broke, don't fix it."

Med tanke på at det fortsatt er måneder igjen før Two Point Museum gjør sin ankomst, vil jeg gjerne se Two Point Studios målrette mot noen få områder som påvirket min opplevelse under denne forhåndsvisningsøkten. Noen av plasseringssystemene og mekanikkene føltes litt uhåndterlige, selv med mus, og de ansatte har en tendens til å være litt upålitelige når det gjelder å gjøre jobben sin. Det hendte ofte at de botaniske skattene mine døde fordi botanikkekspertene glemte å vanne og vedlikeholde dem for å holde dem i live, med mindre jeg ba dem om å ta seg av en plante manuelt. Når du administrerer en haug med forskjellige oppgaver og krysser av for utallige popup-vinduer, er det siste du ønsker å måtte detaljstyre en ubrukelig medarbeider...

Men utover dette var det egentlig ingen deler av Two Point Museum som gjorde meg skuffet eller som gjorde at jeg ønsket meg mer. Two Point -formelen har vært uanstrengt og enkel underholdning siden den ble skapt, og i Museum ser vi bare at den videreføres nok en gang. Dette ser ut til å bli en herlig og enkel simulator som beholder signaturen Two Point humor og sjarm, og alt til en pris som virker veldig overkommelig (for øyeblikket £ 24,99 på Steam). Jeg pleier ikke å referere til prislapper i forhåndsvisninger, men ut fra det jeg har sett, får du en god del spill her for det som ofte er mindre enn halvparten av kostnaden for mange AAA-prosjekter. Mars 2025 kan ikke komme før.