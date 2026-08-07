Tyfonen Dolphin forårsaker allerede forstyrrelser i Japan og setter nå det østlige Kina i beredskap

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Tyfonen Dolphin er nå i full gang og herjer allerede på de japanske øyene. Landet har beordret evakuering av mer enn en kvart million mennesker i Kagoshima og Okinawa, kansellert mer enn 500 flyvninger, og Toyota har stanset driften ved ni fabrikker. For øyeblikket nærmer stormen seg med voldsomme vinder, kraftig regn og høye bølger.

Litt lenger vest forbereder Kina seg på Dolphin, samtidig som landet allerede sliter med kraftig regn og oversvømmelser, som tidligere rapportert. En rekke distrikter i Beijing har utstedt varsler om kraftig regn, med fare for flom, leirskred og jordskred, mens mer enn 2 000 ansatte er utplassert rundt hovedstaden, og provinsene i øst og sør innstiller fergetrafikken, stopper byggearbeidene og flytter fiskebåter.

Den ekstreme stormen bidrar til en bredere trend og et mønster av ekstremvær over hele Øst-Asia denne sommeren. I Japan truer tyfonen Dolphin områder som fortsatt er i ferd med å komme seg etter forrige ukes jordskjelv med styrke 7,1 i Kumamoto, der tusenvis fortsatt oppholder seg i evakueringssentre. I Kina kommer tyfonen samtidig med flom i Shaanxi og omfattende hetebølge, med temperaturer over 38 °C i de sentrale og østlige regionene.

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Via Reuters: 1, 2.