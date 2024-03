Tyler "Ninja" Blevins avslører at han har fått hudkreft.

HQ

Strømmepersonligheten Tyler Blevins, best kjent som Ninja, har via X kunngjort at han har fått diagnosen hudkreft. Han skriver at han "fortsatt er litt i sjokk", selv om det ser ut til å ha blitt oppdaget i tide, og han benytter anledningen til å minne alle om å "please take this as a PSA to get skin checkups".

Blevins er for tiden mest kjent som strømmer på Twitch med over 19 millioner følgere, men har prøvd seg på flere ulike tjenester (blant annet Microsofts nå nedlagte Mixer). Han er først og fremst knyttet til Fortnite, men har tidligere konkurrert på profesjonelt nivå i Halo 3, og han finnes også som skin i Fortnite.

Vi håper selvsagt at alt vil gå bra for Ninja og støtter hans råd om å ta regelmessige helsesjekker for å fange opp slike ting i tide.