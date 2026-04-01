Tyrkia avslutter 24 års ventetid på å komme tilbake til FIFA World Cup

HQ

I en spennende finale i VM-kvalifiseringen, der Italia ble slått ut for tredje gang på rad, sikret Tyrkia seg VM-deltakelse for første gang på 24 år da de slo Kosovo 1-0. Kerem Akturkoglu fra Fenerbahçe scoret det eneste målet mot Kosovo.

Tyrkia, som nå ledes av Real Madrids Arda Guller og Inter Milans Hakan Calhanoglu, har hatt en svært begrenset tilstedeværelse i VM, og klarte ikke å kvalifisere seg mellom 1962 og 1998, men var en av overraskelsene i VM i 2002, da de slo Japan, Senegal og Sør-Korea og endte på tredjeplass, men deretter klarte de ikke å kvalifisere seg til noen av de påfølgende utgavene før nå.

På den andre siden må Kosovo, som fikk godkjent sitt medlemskap i UEFA og FIFA i 2016, vente en stund til på sin første store deltakelse i en internasjonal turnering.

1-0-seieren var også den eneste av de fire finalene som ble vunnet av bortelaget på den siste kvelden i kvalifiseringen 31. mars. De havner i gruppe D, sammen med vertslandet USA, Paraguay og Australia.