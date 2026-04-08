Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov kamp på lørdag: Hva er klokkeslettet og fullstendig kampliste

Tyson Fury, den dobbelte verdensmesteren i tungvekt, vender tilbake fra en 15 måneder lang pause for å bokse mot Arslanbek Makhmudov på Tottenham Hotspur Stadium lørdag 11. april, i en boksekamp som vil bli sendt over hele verden av Netflix. Makhmudov, 36 år gammel og med en merittliste på 21-2, er fortsatt aktiv og slo senest David Allen den 11. oktober.

Tyson Fury mot Arslanbek Makhmudov er hovedkampen på hovedkortet, som starter kl. 20.00 CEST, 19.00 BST, men Furys kamp er ikke ventet før kl. 23.30 CEST, 22.30 BST.

I tillegg vil det være seks innledende kamper og tre andre kamper på hovedkortet, inkludert Conor Benn vs. Regis Prograis som co-main event :

Innledende kamper:



Simon Zachenhuber mot Pawel August - mellomvekt



Breyon Gorham mot Eduardo Costa - lettweltervekt



Mikie Tallon mot Leonardo Blanc - fluevekt



Felix Cash mot Liam O'Hare - mellomvekt



Hector Lozano mot Sultan Almohammed - superfjærvekt



Elliot Whale mot Tom Hill - weltervekt



Hovedkortet: