Ubisoft avduker den fornyede konkurransedyktige Rainbow Six: Siege -kalenderen for 2025

HQ

Ubisoft og BLAST bestemmer seg for å gjøre endringer i formatet og struktureringen av den konkurransedyktige Rainbow Six: Siege -kalenderen foran 2025-sesongen. Når det gjelder hvorfor dette skjer, nevnes det at det er i arbeidet med å bringe "nye muligheter og utfordringer til alle deltakere på tvers av Siege-økosystemet."

Når det gjelder hvordan den nye kalenderen vil bli strukturert, kan vi etter slutten av 2024-sesongen i februar 2025 se frem til en lavsesong i mars og april, der Challenger Series action vil fortsette å utfolde seg.

Sesongen 2025 vil så starte i mai med en Kick-Off Event, før Stage 1 vil finne sted i juni og juli. I august arrangeres det et tredjepartsarrangement ( Esports World Cup, kanskje?), mens Stage 2 også kjøres mellom august og oktober. Årets eneste Major er planlagt i november, i forkant av at Six Invitational Last Chance Qualifier planlegges i desember 2025 og januar 2026. Six Invitational vil deretter bli låst i februar 2026 igjen, etterfulgt av offseason og Challenger Series i mars 2026.

Ser vi på Challenger Series, blir vi fortalt at også denne nå har en ny struktur, der den starter med åpne kvalifiseringskamper, deretter går over til en gruppespillfase, før et sluttspill som til slutt avgjør en opprykkskamp.

Tror du disse endringene vil være gunstige for den konkurrerende Rainbow Six: Siege -scenen?