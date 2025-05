Ubisoft avslører veikartet for Rainbow Six: Siege X

HQ

Ubisoft begynte først å tease hva Rainbow Six: Siege X ville tilby fansen ved lanseringen fra 10. juni, da spillet først ble avslørt og da vi først fikk sjansen til å sjekke det ut selv. Nå som lanseringen kommer nærmere og nærmere, har massevis av ny informasjon om skytespilloppfølgeren blitt presentert.

En slik mengde informasjon som ble detaljert var i forhold til spillets veikart, som vi nå vet hvordan de tre første offisielle sesongene etter lanseringen vil se ut og tilby. Den første kommer sammen med debuten 10. juni og vil bli kalt Operation Daybreak, og vil bringe med seg en Clash omarbeiding, alle de nye tilleggene og justeringene som utgjør Siege X, samt flere tidsbegrensede hendelser, forbedringer av anti-juks og anti-toksisitet, og balanseoppdateringer også. Ubisoft hevder at det har "forpliktet" til alle disse funksjonene, og at de kommer 10. juni.

Etter dette kommer en tredje sesong for Year 10 som ikke har en fast dato knyttet til den ennå. Det vi vet er at det vil bringe en ny defensiv Operator, et nytt våpen, oppdateringer til Dual Front -modus, tre moderniserte kart, en forbedring av esports-fanen, flere sesongmessige arrangementer, et nytt kamppass, Siege Cup handling og troppsstatistikkinformasjon å gape på.

Etter dette vil årets siste sesong bringe et remastret angrep Operator, et nytt våpen på tvers avOperator, ett fullstendig omarbeidet kart og to moderniserte kart, forbedringer av trening og ombordstigning, forbedringer av rangering, Dual Front oppdateringer, balanseendringer, justeringer av esports-fanen, mer Siege Cups, en ny treningsspilleliste, flere sesongarrangementer, et nytt kamppass og et spesielt 10-årsjubileum.

Du kan se alt dette i veikartet nedenfor, med forventning om at faste datoer vil bli lagt til snart.