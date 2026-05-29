Ubisoft bekrefter Gamescom 2026-deltakelse

Gamescom er den største videospillmessen over hele kloden i disse dager, ettersom de stadig rekordstore hundretusener av besøkende og de tilsvarende stadig økende tusener av utstillere gjør den tyske messen til stedet å være for alt som har med spill å gjøre når den arrangeres hvert år i slutten av august.

I 2026, som finner sted mellom 26. og 30. august på megamessen Koelnmesse i Köln, begynner vi å se noen få store selskaper som bekrefter sin tilstedeværelse på Gamescom i år, med Nintendo nylig og nå også Ubisoft.

Ubisoft er riktignok nesten alltid på Gamescom, noe som betyr at denne nyheten neppe er overraskende på samme måte som Nintendos tilstedeværelse skyldes selskapets flekkvise opptreden på messen.

Når det gjelder hva Ubisoft vil vise frem på Gamescom i år, siden Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced allerede vil ha lansert, er det ikke mye som utvikleren har kunngjort, og det virker nært. Vil vi få se mer fra The Division 3, Assassin's Creed: Codename Hexe, Splinter Cell Remake, Beyond Good and Evil 2, eller vil det fokusere på mindre prosjekter som Early Access-tittelen Morbid Metal. Eller vil det komme nye overraskelser...?

Med disse nyhetene i bakhodet, skal du til Gamescom i år, og hva forventer du at Ubisoft kommer til å vise frem?