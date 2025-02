Ubisoft bekrefter så godt som Rainbow Six: Siege 2

HQ

For noen dager siden delte vi ryktet om at Ubisoft vil introdusere verden for en oppfølger for Rainbow Six: Siege som en del av hovedshowet under årets Six Invitational -turnering. Selv om det ikke har kommet noen direkte bekreftelse på at en Rainbow Six: Siege 2 kommer, har Ubisoft nå bedt fansen om å stille inn for å få et første glimt av noe som nesten helt sikkert er en oppfølger til det taktiske skytespillet.

I et innlegg på X sier Ubisoft at den 16. februar, førstkommende søndag, som en del av den siste dagen i 2025 Six Invitational, vil det løfte gardinen av "neste kapittel i Rainbow Six: Siege-sagaen". Vi får ikke vite så mye annet enn at den vil være "fullpakket med historier du ikke vil gå glipp av."

Selv om Rainbow Six: Siege fortsatt er et av de mest populære live-spillene der ute, er det nesten 10 år gammelt, noe som betyr at det kan trenge en oppdatering for å sikre at det kan fortsette å vokse og ekspandere i overskuelig fremtid. Når det gjelder hvordan dette vil se ut, er uten tvil ytelse, motor og grafiske forbedringer de viktigste punktene av interesse, mens det å holde det utmerkede og elskede gameplayet så likt som mulig også er av vital betydning.