Ubisoft bekrefter Star Wars: Outlaws for 2024 med historietrailer

HQ

Til tross for hint fra undertegnede forventet vel de fleste at Ubisofts svenske Massive kun ville vise frem Avatar: Frontiers of Pandora i sommer, men The Division-skaperne bestemte seg altså også for å endelig vise frem Star Wars-spillet sitt.

I kveldens Xbox Games Showcase fikk vi bare en slags filmatisk historietrailer for det som heter Star Wars Outlaws. Den avslører at vi er Kay Vess, en kriminell som sammen den sjarmerende skapningen Nix og kamproboten skal gjennomføre en av galaksens største kupp i håp om å starte et helt nytt liv nå som imperiet prøver å kvitte seg med rebellene en gang for alle mellom Star Wars: The Empire Strikes Back og Star Wars: Return of the Jedi.

Hvordan det er å spille får vi se i morgendagens Ubisoft Forward-sending.