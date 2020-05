Ubisoft bekrefter store nyheter i juli med E3-erstatter

Så har virkelig spillsommeren 2020 startet. For etter at en rekke selskaper bekreftet at de ville lage egne show etter kanselleringen av E3-messen må det kunne sies at Microsoft startet sommeren med forrige ukes Inside Xbox-sending, og nå vet vi når det er tid for nyheter om Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters, Rainbow Six: Quarantine, Far Cry 6 og et par andre hemmeligheter.

Ubisoft kan nemlig avsløre at de vil starte sin sommerstream fylt med nyheter klokken 21 den 12. juli. Selskapet gir ingen hint om hva som skal vises frem, så selv om spillene fortsatt er langt unna er det jo lov å håpe på nytt fra Beyond Good & Evil 2 og det nye Prince of Persia-spillet i tillegg til de overnevnte spillene også.