Ubisoft feirer et tiår med Rainbow Six: Siege esports med Legacy-pakker

Rainbow Six: Siege X Nå er Legacy her. Utviklingen av det taktiske skytespillet som feirer 10 år med spillet har kommet og brakt en rekke forbedringer og endringer i den generelle opplevelsen. Men dette er ikke alt Ubisoft har i tankene for å markere 10 år med Siege, som nå har en rekke Legacy esports-pakker blitt avslørt som feirer og markerer viktige øyeblikk i esports historie.

Vi blir fortalt at pakkene "hyller spill med stor innvirkning, uforglemmelige hendelser og sitatene som har bidratt til å definere den konkurransedyktige scenen." For øyeblikket er det to bunter som tilbys, en for Thermite og for Frost, men Ubisoft er sådd for hvilke andre Operators og øyeblikk som skal motta Legacy behandling.

Thermite's inkluderer for eksempel en rekke våpenskinn som hyller øyeblikk fra 2017, 2018, 2019 og 2022, og Frost's fokuserer i stedet på nyere hendelser, spesielt i 2022 og 2024, til tross for at de har en kjerne Operator design inspirert av 2017 Six Invitational.

Hver full pakke vil sette deg tilbake 2,700 R6 Credits, og begge er tilgjengelige i spillet i dag.