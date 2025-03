Ubisoft har advokater klare til å bekjempe trakassering i Assassin's Creed Shadows

HQ

Det er vanskelig å tenke seg et spill som har blitt mer kritisert enn Assassin's Creed Shadows i nyere tid. Fra fans som påpeker at vannmeloner ikke er i sesong i visse deler av spillet, til å glemme at mytiske skapninger kan dukke opp slik de har gjort i tidligere spill fordi dette er et fiksjonsverk, har det vært mye "debatt" på nettet om det nyeste AC-spillet.

Nå er utgivelsen over oss, og i forkant av den forbereder Ubisoft seg på en alvorlig bølge av trakassering. Ifølge det franske nettstedet BFMTV (via PCGamer) blir Ubisoft-ansatte rådet til å ikke legge ut innlegg på sosiale medier, og et team er på plass for å overvåke og svare på målrettede angrep.

"I motsetning til hva vi har hatt før, er dette alvorlig", sier en kilde til BFMTV. Ubisoft selv sa også til PCGamer at "vår høyeste prioritet er sikkerheten til våre ansatte, inkludert på nettet, og det er derfor, som en standard praksis i hele Ubisoft, vi tilbyr veiledning om navigering i sosiale medier, digital sikkerhet og støtte for teammedlemmenes velvære. Vi deler også ressurser for å forebygge og beskytte mot trakassering på nettet, noe teamene våre dessverre har opplevd."

Juridiske tiltak er tilsynelatende også på plass, noe som viser hvor splittende og giftig spillmiljøet noen ganger kan være. Assassin's Creed Shadows fikk en viss gruppe til å reagere med sinne da de avslørte at Yasuke var inkludert i spillet, og uansett om du synes det er en dårlig ting eller ikke, rettferdiggjør det ikke at utviklere blir trakassert.