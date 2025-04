Ubisoft kunngjør format for bisarre Rainbow Six: Siege Reload-turnering

HQ

Ubisoft har avslørt planene for en massivt unik og merkelig Rainbow Six: Siege turnering. Arrangementet er kjent som Reload, og har et veldig stilisert format som innebærer at lag utfordrer andre lag eller spiller det trygt i forsøket på å overleve resten i jakten på en del av en premiepott på € 480 000.

Turneringen finner sted i Rio de Janeiro i mai, mellom 10. og 18. mai, og består av et gruppespill og et påfølgende sluttspill. I gruppespillet vil hvert lag få utdelt seks kuler, som gjør at de kan utfordre et annet lag til en kamp, der vinneren får tilbake sin kule og motstanderen, mens taperen mister sin. Tanken her er at hvert lags status avgjøres av antall kuler i reserven, og dette er viktig ettersom det ikke bare avgjør kvalifiseringen til sluttspillet som følger, men også seeding og potensielle bye-runder i de siste fasene av gruppespillet. Mer aggressive lag med flere kuler har en bedre plassering, og omvendt.

Gruppespillet vil til og med inneholde Wildcards som endrer spillets gang betraktelig, for eksempel Survivor -kortet, som "Hvis et lag starter en runde med bare én kule og vinner, får de en ekstra kule. Dette kortet aktiveres automatisk i enhver runde og kan brukes et ubegrenset antall ganger."

I sluttspillet er kuler irrelevante, ettersom det i stedet brukes en enkelt eliminasjonsbrakett der taperne umiddelbart blir slått ut av turneringen.

Gruppespillet spilles 10.-14. mai, sluttspillet spilles 16.-18. mai, mens finalen spilles 18. mai. Det er fortsatt mulig å sikre seg billetter til turneringen.