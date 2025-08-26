Ubisoft lot bare fem utviklere starte på nytt The Division 2

HQ

The Division 2 Ubisofts første spill er kanskje for tiden kjent som en ganske flott skytespill/RPG-opplevelse for fansen, men opprinnelig føltes det litt lunkent ved lanseringen for mange fans. Heldigvis ønsket Ubisoft å holde seg til spillet, men det risikerte ikke å sette et massivt team på omstart av The Division 2.

Ifølge Massive Entertainment-utvikler Palle Hoffstein (via MP1st) var det bare fem utviklere som ble bedt om å starte spillet på nytt etter floppen av Warlords of New York DLC. Selv da noen trodde at spillet ville bli lagt ned ikke lenge etter utgivelsen i 2019, visste Hoffstein at han ønsket at spillet skulle holde seg rundt.

"Jeg har vært en del av to store snuoperasjoner med Rainbow Six Siege og The Division 2. Det var fantastisk å være en del av begge. Men vi måtte ha fem personer for å starte Division 2 på nytt. Fem! Hva tenkte vi på? Ah, det var gøy," skrev Hoffstein. "Da noen få av oss laget et lite team for å gjenopplive TD2, hadde jeg null interesse av å legge til et år eller to, bare for å senke spillet igjen. Målet, det vi trodde vi kunne gjøre, var å bygge noe større og varig. Dette er morsomt å se, men det er fortsatt så mye mer vi ønsker å gjøre."

Selv om The Division 3 har blitt avslørt å være under utvikling av Ubisoft, betyr det ikke at The Division 2 blir lukket akkurat nå, ettersom innhold fortsatt er i arbeid for spillet. Det viser bare hvordan utholdenhet lønner seg for Ubisoft, antar vi.