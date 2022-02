Ubisoft lover fire etterlengtede spill før april 2023

HQ

En rekke spillselskaper har allerede offentliggjort noen ganske imponerende salgstall for de siste månedene av 2021, og i kveld var det endelig Ubisoft sin tur som i tillegg hadde interessante nyheter om fremtiden.

Noen eksempler på sistnevnte er at både Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Skull & Bones og "noen andre spennende spill" visstnok fortsatt skal ligge an til å lanseres før 1. april 2023. Akkurat Skull & Bones vil nok overraske mange siden spillet sin utvikling mildt sagt har vært rotete, men Ubisoft hevder at arbeidet med det nå multiplayer/samarbeids-fokuserte spillet går langt bedre.

På toppen av det hele fikk selskapet spørsmål om det ryktede Assassin's Creed-spillet i den påfølgende spørrerunden, og gjorde da en liten tabbe. For selv om svaret var at de ikke ønsket å kommentere gjorde de rett etter tabben å kalle det kodenavnet Rift, noe som nærmest bekrefter at i alle fall flere av detaljene stemmer.