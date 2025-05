Ubisoft presenterer en ny versjon av Rainbow Six: Siege Tier 2 European Circuit

HQ

Det er en spennende tid å være en Rainbow Six: Siege -fan, ettersom Rainbow Six: Siege X ikke bare kommer veldig snart den 10. juni, men konkurranseelementet fortsetter å være en av de største e-sport rundt. Mens toppnivå-handlingen er der fokuset for mange forblir, ønsker Ubisoft å forbedre sin andre divisjon av handling, og tilbyr en fornyet krets som vil gi mer underholdende og tilkoblet handling i den europeiske regionen.

Fra juni i år vil Tier 2-siden av esport i Europa nå bestå av tre kjerneturneringer i forkant av et sluttspill og en stor finale. Den første er kjent som Central Combine, den andre Rainbow Rumble, og den tredje South Beach, og hver vil tjene opp € 20,000 XNUMX for lag å kjempe om. I tillegg kommer sluttspillet og den store finalen, der 15 000 euro står på spill, i tillegg til en direkte invitasjon til den siste fasen av Challenger Series i 2026.

Kretsen er utformet på en slik måte at den fremmer interessant konkurranse, men også gir lagene mange måter å tjene Circuit Points på, som vil avgjøre om en organisasjon får en sluttspillplass. Som tidligere er også disse Tier 2-arrangementene designet for å være ganske tilgjengelige, ettersom hver av dem vil ha en åpen kvalifiseringsfase til å begynne med, før en rekke knockout-runder reduserer antall lag til en sluttspillgruppe er bekreftet, og deretter til slutt også bare to lag for en offline finale.

Når det gjelder veikart og tidsplan, blir vi fortalt at Central Combine går fra juni til august (med sin store finale holdt i Düsseldorf), Rainbow Rumble mellom august og september, og til slutt South Beach mellom september og november. De nærmere detaljene om de to sistnevnte arrangementene er ennå ikke bekreftet.