Ubisoft presenterer Rainbow Six: Siege X for fullt neste måned

Vi visste at Ubisoft ville avsløre det vi refererte til som Rainbow Six: Siege 2 på Six Invitational 2025 i løpet av helgen, alt på grunn av hvordan det franske selskapet formulerte mange av sine uttalelser og teaserinnlegg. Avsløringen endte imidlertid opp med å være litt annerledes ettersom spillet som lekkasjer antok å bruke kodenavnet Rainbow Six: Siege X tilsynelatende beholder den tittelen og rett og slett blir kjent som det også.

Under den store esports-turneringen avslørte Ubisoft Rainbow Six: Siege X og bekreftet også når vi vil lære mer om spillet. Uken før Assassin's Creed Shadows lanseres, 13. mars, kan vi forvente at en massiv tre timers showcase vil finne sted i Atlanta, Georgia, hvor skapere og utviklere vil komme sammen for å være vitne til den fullstendige presentasjonen av et spill som Ubisoft hevder vil tilby den "største transformasjonen i spillets historie."

Vi blir fortalt at Siege X "setter scenen for de kommende årene med taktisk og unikt spill", og at "formålet er å forsterke Rainbow Six Sieges posisjon på toppen av taktiske førstepersons skytespill ved å introdusere nye måter å spille på, utdypet taktisk spill, raffinert spillfølelse og store oppgraderinger rundt."

Visningen på Siege X skjer 13. mars kl. 17:00 GMT / 18:00 CET, og du vil kunne se den på Twitch.