Ubisoft-sjefen sier at fysiske medier ikke er på vei bort

Ubisofts Senior Vice President Chris Early har uttalt seg om de fysiske spillenes tilsynelatende død, og hevder at de kanskje ikke er normen nå, men at de ikke kommer til å forsvinne med det første.

"Det finnes et marked for samlerutgaver", sier Early i et blogginnlegg. "Det er et aspekt ved å gi bort fysiske gjenstander og gi folk muligheten til enkelt å kjøpe et spill i en butikk og gi det i gave til venner eller familie. Noen vil alltid ønske å eie en fysisk diskett. Jeg tror bare ikke at det kommer til å forsvinne. Tror jeg at det fysiske salget kan bli lavere med tiden? Ja, men vil det noen gang forsvinne helt? Jeg tror ikke det."

Nylig har vi sett at den amerikanske butikken Best Buy ikke lenger vil selge fysiske medier, noe som så ut til å være spikeren i kisten for fysiske spill.

Kjøper du fortsatt spillene dine som fysiske disker? Eller går du all-in på digitale medier?