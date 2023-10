Rykte: Best Buy slutter å selge fysiske medier i 2024

HQ

Det er ikke til å stikke under en stol at digitalt distribuerte spill vokser, og at fysiske medier er på vei ned. Og dette skjer raskt. Nå ser det ut til at vi er ved et vippepunkt, for ifølge en rapport fra The Digital Bits har den største amerikanske elektronikkforhandleren Best Buy bestemt seg for å slutte å selge alle fysiske medier. Muligens allerede tidlig i 2024.

Dette gjelder ikke bare spill, men også filmer på 4K, Blu-ray, DVD og musikk (med mer). Beslutningen gjelder både på nett og i butikk, og det ser ut til at dette bare er begynnelsen. For det ryktes at en annen gigant - Walmart - er på vei i samme retning, ifølge administrerende direktør Josh Fairhurst i Limited Run Games. Og han burde vite en ting eller to om dette, ettersom selskapet hans har spesialisert seg på fysiske videospill og samlerutgaver.

I det siste har det gått rykter om at Nintendos neste konsoll skal lanseres i to versjoner, hvorav den ene er heldigital i 2024, og det ble nylig lekket at Microsoft planlegger en heldigital Xbox Series X neste år. Legg til at Sony annonserte en heldigital versjon av PlayStation 5 "slim" for bare noen dager siden - og det ser ut til at fysiske spill snart kan være en saga blott (slik det har vært for PC i lang tid), ettersom butikkene ikke vil selge dem og konsollene ikke vil spille dem.

Hva synes du om denne utviklingen?