Ubisoft stoppet kvinner i Assassin's Creed mange ganger

Mange utgivere og utviklere håpet nok å slippe litt billigere unna da Jason Schreier gikk fra Kotaku til Bloomberg, men nå får Ubisoft virkelig føle hva han kan få til med sakene sine.

For etter flere uker med alvorlige anklager om seksuelle trakasseringer og lignende i en haug av industrier har Schreier skrevet en artikkel om hvor fæl situasjonen hos Ubisoft har vært i flerfoldige år. Etter å ha snakket med over 40 personer som enten jobber eller har jobbet for Ubisoft kan han dele noen ufattelige historier om hvor mange som har opplevd diskriminering, trakassering og lignende over flere år uten å bli hørt. Dette synet skal ha vært tydelig i utviklingen av spill også.

Flere av personene kan nemlig fortelle at både Assassin's Creed: Syndicate, Assassin's Creed: Origins og Assassin's Creed Odyssey skulle ha et større fokus på kvinnene i spillet. Tre av kildene sier at historien i Syndicate i utgangspunktet skulle fordele rampelyset likt mellom Evie og Jacob. To andre kan fortelle at en tidlig utgave av Origins drepte Bayek tidlig, for deretter å la oss spille resten som konen hans; Aya. Så har vi det som vel er det mest ekstreme eksempelet. Fire utviklere avslører at Odyssey ble lagt frem til sjefene som et spill hvor vi utelukkende skulle spille som Kassandra. Til de av dere som ikke vet det endte Syndicate opp med overveldende mye tid med Jacob, Aya er bare en liten del av Origins og Odyssey lar oss velge hvilket kjønn vi spiller som. Grunnen? Enten markedsføringsavdelingen eller nå sparkede Serge Hascoët ga klar beskjed om at spill med kvinner i hovedrollen ikke selger godt nok, og nærmest tvang utviklerne til å endre planene.

Enkelt sagt er det altså veldig bra at Ubisoft nå gjør skikkelige endringer, noe som forhåpentligvis vil forbedre både arbeidsforholdene og spillene.