Ubisoft svarer på Star Wars Outlaws -kontroversen

HQ

Star Wars Outlaws ser fortsatt ut som skurkedrømmen for mange fans, men samtidig har Ubisofts kommende Star Wars-eventyr i åpen verden fått mye pepper etter hvert som vi har hørt mer om det.

Fra folk som misliker hovedpersonen til kritikk av prisene på spesialutgavene, har det blitt kastet noen store steiner mot spillet, men folk var spesielt sinte på det faktum at et Jabba the Hutt-oppdrag er låst bak en betalingsmur.

Nå har Ubisoft svart på kritikken. En Ubisoft-representant sier til PC Gamer at "Jabba the Hutt og Hutt Cartel er et av de viktigste syndikatene i Star Wars Outlaws og vil være en del av opplevelsen for alle som kjøper spillet, uansett utgave. Oppdraget 'Jabba's Gambit' er et valgfritt tilleggsoppdrag med Hutt-kartellet på Kay og Nix' reise gjennom Outer Rim. Dette oppdraget vil være tilgjengelig for de som kjøper sesongpasset eller en utgave av spillet som inkluderer sesongpasset."

Vi kommer altså fortsatt til å få se Jabba, men ett bestemt oppdrag kommer til å være innelåst med mindre vi punger ut med mer penger. Ikke den perfekte løsningen, men en løsning som blir mer og mer vanlig i spill.