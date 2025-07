Ubisoft utnevner to nye sjefer i datterselskapet som skal akselerere veksten i Assassin's Creed, Rainbow Six og Far Cry

HQ

Tilbake i mars kunngjorde Ubisoft sine planer om å slå seg sammen med Tencent for å opprette et nytt datterselskap som hovedsakelig ville fokusere på den franske utgiverens tre største franchiser; Assassin's Creed, Far Cry, og Rainbow Six. Nå, måneder senere, er Ubisoft klar til å avsløre hvem som skal styre dette teamet, med, ikke overraskende, en Guillemot ved rattet, i det minste delvis ...

I en pressemelding blir vi informert om at Charlie Guillemot vil slå seg sammen med Christophe Derennes for å lede dette datterselskapet som co-CEOer.

Derennes er en veldig erfaren Ubisoft-veteran, ettersom han tidligere lanserte og ledet det produktive Montreal -studioet, før han byttet over til å bli administrerende direktør for Ubis nordamerikanske virksomhet.

Når det gjelder Guillemot, blir vi fortalt i henhold til utgivelsen: "Han bringer med seg et gründerperspektiv og en skarp forståelse av bransjedynamikken og spillernes forventninger, formet av hans erfaring innen spillutvikling. Med en sterk produkttankegang, dyp teknologikultur og en lidenskap for spill representerer han en ny generasjon av ledere med fokus på innovasjon, kvalitet og å sette spillerne i sentrum for beslutningene."

Utover nyheten om administrerende direktør, blir vi informert om at datterselskapets fødsel går bra, og at det for tiden gjennomgår regulatoriske godkjenninger som forventes å fortsette innen utgangen av 2025.