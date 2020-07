Ubisoft vil ha flere spennende nyheter i september

Du ser på Annonser

For noen måneder siden fortalte Ubisoft at de vil lanseres fem storspill før neste april, så flere av dere begynte nok å stusse litt da selskapet "bare" viste frem Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion og Far Cry 6 i Ubisoft Forward-sendingen den 12. juli. Vi fikk uansett vite at det var planlagt flere slike sendinger i nærmeste fremtid, og nå har vi altså fått en måned å se frem til.

I dagens investormøte kunngjorde Yves Guillemot at den neste Ubisoft Forward-sendingen vil være en gang i september, så vi kan nok forvente å se mer fra Rainbow Six: Quarantine, det som foreløpig er kjent som Gods & Monsters og et par andre ting da.