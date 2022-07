Ubisoft viser gameplay fra The Division Resurgence

HQ

For bare noen dager siden kunngjorde Ubisoft at de hadde enda et mobilspill på vei. Mer spesifikt handler det om The Division Resurgence, som vil by på intens action og masser av plyndring som The Division-serien har gjort seg kjent for på PC og konsoll.

Nå har utgiveren sluppet en gameplay-video fra spillet som gir fansen en titt på fiendene de vil møte i eventyret, samt skytemekanikken, våpentilpasningen og hvordan grafikken ser ut.

Det er foreløpig ingen utgivelsesdato for The Division Resurgence, men du kan registrere deg for å få muligheten til å delta i kommende tester her.