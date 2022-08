Ubisoft-perle på vei til Xbox Game Pass mens mange GotY-er fjernes

HQ

En av grunnene til at PlayStation Plus Extra byr på ganske mange spill er Sony sitt samarbeid med Ubisoft, men det franske selskapet har et meget godt forhold til Microsoft også. Dette fører til godt nytt for Xbox Game Pass de neste to ukene.

For ett av høydepunktene fremover er et ganske bra The Legend of Zelda: Breath of the Wild-inspirert spill fra den franske utgiveren. Her er hele listen:



Coffee Talk på PC, konsollene og Cloud i dag



Midnight Fight Express på PC, konsollene og Cloud den 23. august



Exapunks på PC den 25. august



Opus: Echo of Starsong - Full Bloom Edition på PC og konsollene den 25. august



Commandos 3 - HD Remaster på PC, konsollene og Cloud den 30. august



Immortality på PC, Xbox Series og Cloud den 30. august



Tinykin på PC og konsollene den 30. august



Immortals: Fenyx Rising på PC, konsollene og Cloud den 30. august



Derfor er det så synd at enda bedre spill også vil fjernes den 31. august. Se bare på denne godterikurven: