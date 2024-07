Ubisofts administrerende direktør vil at XDefiant skal bli den neste store e-sporten

HQ

Det virker som om Ubisoft har noen veldig store forhåpninger for fremtiden til sitt populære gratis arena-shooter, XDefiant. Administrerende direktør Yves Guillemot har snakket i et intervju om spillet der han nevnte at han tror det er "ingen grense" for hva skytespillet kan være, og at det bør vurderes å bli en "seriøs esport".

Spesielt sa Guillemot, "Vel, bortsett fra at det kontinuerlig blir oppdatert, med forskjellige opplevelser og optimalisert spill, vil jeg gjerne se det som en seriøs esport. Men egentlig, for et spill som dette, er det ingen grenser for fremtiden. Og vi har et fantastisk team som lytter til spillerne våre og kommuniserer med dem, noe som er så avgjørende. Vi har startet sterkt, men det er fortsatt en lang vei å gå, og jeg gleder meg til at vi skal ta utfordringen."

Er du enig i Guillemots uttalelse om at XDefiant kan bli en stor e-sport, eller tror du den har en utfordrende fremtid foran seg?