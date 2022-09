Ubisoft-spill blir dyrere fremover

HQ

Kort tid etter at blant annet PlayStation og 2K Games bekreftet at PlayStation 5- og Xbox Series-spillene deres ville koste mer enn de forrige generasjonene fremhevet Ubisoft at spillene deres forbli på samme prisnivå. Det franske selskapet bemerket likevel at det var planen i starten, noe vi nå vet hvorfor.

I et intervju med Stephen Totilo hos Axios avslører Ubisoft-sjefen Yves Guillemot at de fleste storspillene deres fra og med Skull and Bones vil koste 799 kroner på PS5 og Xbox Series. Med tanke på at Assassin's Creed Mirage omtales som en "mindre opplevelse" vil ikke nødvendig dette koste såpass mye, men resten av Assassin's Creed-spillene, Avatar: Frontiers of Pandora og slik vil vi altså måtte bruke mer på.