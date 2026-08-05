UFC tapte faktisk rundt 30 millioner dollar på arrangementet i Det hvite hus

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UFC Freedom 250-arrangementet, som ble avholdt i de sørlige hagene ved Det hvite hus 14. juni og endte med at Justin Gaethje knuste Ilia Topuria, førte til at UFC tapte rundt 30 millioner dollar, selv om dette var forventet av selskapet.

Det ble ikke solgt billetter til arrangementet for allmennheten, som hovedsakelig besto av veteraner fra den amerikanske hæren og deres familier, så den eneste inntekten kom fra sponsorer, medieeksponering og andre partnerskap. Arrangementsbudsjettet, som inkluderte byggingen av arenaen, steg til over 60 millioner dollar. TKO Group Holdings, UFCs morselskap, uttalte at arrangementet «som forventet resulterte i et tap på omtrent 30 millioner dollar», noe som hadde en betydelig innvirkning på fortjenestemarginene til UFC.

Arrangementet tiltrakk seg imidlertid et globalt publikum på 8,2 millioner seere i USA og 34 millioner seere over hele verden, noe som gjorde det til et av de mest sette MMA-arrangementene gjennom tidene. Kampen var en av de spesielle begivenhetene for å feire USAs 250-årsjubileum, og den falt sammen med Donald Trumps 80-årsdag.