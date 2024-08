UFL føler seg klar til å innta banen og kunngjør lansering 12. september på PS5 og Xbox Series

HQ

UFL ble først annonsert for tre år siden, da Strikerz. Inc gikk på Opening Night Live-scenen på Gamescom for å konkurrere med eFootball og FIFA, nå EA Sports FC. Det virker som om vi knapt har fått noen glimt av utviklingen, bortsett fra en og annen lagavtale og alfa-spill. Nylig har de testet en andre åpen beta, og det må ha gått bra, for nå har spillets offisielle konto kunngjort at de er klare til å konkurrere.

UFL kommer til PS5 og Xbox Series den 12. september, og de som kjøper Foundation-pakken får også litt kosmetikk, "Estádio do Redentor"-stadionet (de kan ikke kalle det Maracaná på grunn av lisensproblemer) og syv dager med tidlig tilgang.

Etter kunngjøringen på sosiale medier har noen brukere rådet utviklerne til å endre utgivelsesdatoen, som er så nær konkurrenten EA FC 25 (20. september), men skaperne er ganske selvsikre og lover å gi løpende støtte fra det øyeblikket UFL blir utgitt.

Hva synes du om UFL, og tror du det vil være i stand til å hevde sin plass blant giganter som eFootball 2025 og EA Sports FC 25?