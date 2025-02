UFLs alternative fotballnedlastinger oppdaterer oppdateringsoppdatering

HQ

I løpet av de siste dagene har PlayStation Network-serverne hatt en rekke hikke. Dette har påvirket live-tjenestetitler eller titler hvis hovedspillerbase bor i online-modus. UFL, det gratis å spille fotballprosjektet utviklet av det distribuerte studioet Strikerz Inc, som tar sikte på å konkurrere med EA Sports FC og eFootball, har lidd av dette, og for å avlaste spillerne sine (og markedsføre spillet i prosessen) har de lagt til en ekstra utfordring for å kompensere for det mulige tapet av brukerne deres. Utfordringen vil løpe fra 01:00 den 15. februar til 01:00 den 16. februar, og for å fullføre utfordringen må du vinne en kamp i Rangert / Showdown for å tjene 2 400 000 CP + 135 Star Points.

Det har også skjedd en endring i spillets grensesnitt. De har midlertidig fjernet elementet som tillot deg å spore din Team Pass fremgang ved å tjene sider. På X-kontoen deres hevder de at dette er av designmessige årsaker, og at de allerede jobber med en forbedret versjon av denne funksjonen som vil være tilgjengelig igjen i nær fremtid. Denne endringen vil ikke påvirke metoden for å tjene Team Pass-belønninger.

Du kan lese forklaringen deres i tweeten nedenfor!