Ukraina vil spille VM-sluttspillet i Spania, som er deres hjemmebane

HQ

Ukraina er et av lagene som fortsatt kjemper om en plass i VM 2026, og spiller sin første playoff-kamp torsdag 26. mars kl. 20:45 CET, 19:45 GMT, som en del av de siste VM-kvalifiseringskampene. De spiller mot Sverige, og hvis de vinner, vil de møte Polen eller Albania om plassen i gruppe F, med Nederland, Japan og Tunisia.

Ukraina har vertsrettighetene for sluttspillet, men siden de ikke kan spille i Ukraina, har det ukrainske fotballforbundet (UAF) valgt å spille i Spania, nærmere bestemt i Valencia: Ciutat de València stadion, hjemmebanen til Levante, med en kapasitet på 26 354 tilskuere, blir Ukrainas hjemmebane denne uken, i én, kanskje to kamper.

Levantes stadion vil være vertskap for kampen 26. mars mot Sverige, og hvis Ukraina vinner, vil det også være vertskap for den endelige kampen 31. mars.

"I løpet av den kommende landslagspausen vil Orriols (kallenavnet på Levantes stadion) være vertskap for en avgjørende playoff-kamp som setter anleggene våre i søkelyset i europeisk toppfotball", sier LaLiga-laget i en uttalelse, i en sesong der de nesten er garantert å rykke ned.