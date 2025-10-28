ULF Esports og BBL PCIFIC forfremmet til Valorant Champions Tour EMEA

HQ

Det er nå på tide for EMEA Valorant Champions Tour, i det minste herredivisjonen, å gå helt inn i lavsesongen. Turneringen EMEA Ascension ble avsluttet i helgen, noe som betyr at vi nå vet alle organisasjonene som vil være til stede i toppfotballen når den kommer tilbake på nyåret.

Etter å ha plassert seg på henholdsvis første- og andreplass i EMEA Ascension -turneringen, har både ULF Esports og BBL PCIFIC sikret seg plassene sine i VCT EMEA. Med dette i bakhodet er den fullstendige listen over bekreftede lag for 2026 EMEA Valorant Champions Tour som følger.



BBL Esports



Fnatic



FUT Esports



Karmine Corp



Natus Vincere



Team Heretics



Team Liquid



Team Vitality



GiantX



Gentle Mates



ULF Esports



BBL PCIFIC



Den nøyaktige startdatoen for VCT 2026 er ennå ikke kommunisert, men vi vet at Kickoff -arrangementene er planlagt i januar og februar.