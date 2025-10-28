esports
Valorant
ULF Esports og BBL PCIFIC forfremmet til Valorant Champions Tour EMEA
De to lagene gikk til topps i Ascension-turneringen nylig.
Det er nå på tide for EMEA Valorant Champions Tour, i det minste herredivisjonen, å gå helt inn i lavsesongen. Turneringen EMEA Ascension ble avsluttet i helgen, noe som betyr at vi nå vet alle organisasjonene som vil være til stede i toppfotballen når den kommer tilbake på nyåret.
Etter å ha plassert seg på henholdsvis første- og andreplass i EMEA Ascension -turneringen, har både ULF Esports og BBL PCIFIC sikret seg plassene sine i VCT EMEA. Med dette i bakhodet er den fullstendige listen over bekreftede lag for 2026 EMEA Valorant Champions Tour som følger.
- BBL Esports
- Fnatic
- FUT Esports
- Karmine Corp
- Natus Vincere
- Team Heretics
- Team Liquid
- Team Vitality
- GiantX
- Gentle Mates
- ULF Esports
- BBL PCIFIC
Den nøyaktige startdatoen for VCT 2026 er ennå ikke kommunisert, men vi vet at Kickoff -arrangementene er planlagt i januar og februar.