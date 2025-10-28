Gamereactor

ULF Esports og BBL PCIFIC forfremmet til Valorant Champions Tour EMEA

De to lagene gikk til topps i Ascension-turneringen nylig.

HQ

Det er nå på tide for EMEA Valorant Champions Tour, i det minste herredivisjonen, å gå helt inn i lavsesongen. Turneringen EMEA Ascension ble avsluttet i helgen, noe som betyr at vi nå vet alle organisasjonene som vil være til stede i toppfotballen når den kommer tilbake på nyåret.

Etter å ha plassert seg på henholdsvis første- og andreplass i EMEA Ascension -turneringen, har både ULF Esports og BBL PCIFIC sikret seg plassene sine i VCT EMEA. Med dette i bakhodet er den fullstendige listen over bekreftede lag for 2026 EMEA Valorant Champions Tour som følger.


  • BBL Esports

  • Fnatic

  • FUT Esports

  • Karmine Corp

  • Natus Vincere

  • Team Heretics

  • Team Liquid

  • Team Vitality

  • GiantX

  • Gentle Mates

  • ULF Esports

  • BBL PCIFIC

Den nøyaktige startdatoen for VCT 2026 er ennå ikke kommunisert, men vi vet at Kickoff -arrangementene er planlagt i januar og februar.

Valorant

