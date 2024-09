Ulsan er vinner av Red Bull Golden Letters 2024

HQ

Denne helgen strømmet noen av de beste Tekken 8 -spillerne i hele verden til London for å konkurrere i den årlige Golden Letters -turneringen. Etter et par dager med action har vi en seierherre for dette arrangementet å rapportere om, med trofeet som skal tas hele veien til Sør-Korea.

I år var det Dragunov-mesteren Lim "Ulsan" Soo-hoon som gikk til topps og tok tittelen for Kwangdong Freecs -laget. Ulsan sikret seg resultatet etter å ha overvunnet Natus Vinceres Alexandre "AK" Laverez i den store finalen, som endte med et 3-1-resultat i favør av sørkoreaneren.

Med dette i bakhodet vil alle øyne trolig rettes mot Tekken World Tour og kvalifiseringen til turneringen, som arrangeres i desember.