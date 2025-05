Ultron bringer en ny tidsalder til Marvel Rivals neste uke

HQ

Marvel Rivals fortsetter å legge til noen av de største heltene og skurkene fra Marvels tegneserier, og ser nå frem til å inkludere Ultron. Den onde KI-en vender tilbake for å opptre som menneskehetens dommer, jury og bøddel den 30. mai.

Som avslørt i en ny trailer, er Ultron en strateg, noe som betyr at han både kan hjelpe teamet ditt og gjøre skade på fiender. Han har et skjold han kan kaste ut, helbreder med boblen sin, og kan gi splash healing/skade til fiender med sin ultimate.

Han kan også fly for å komme på avstand fra eventuelle forfølgende duellanter, i tillegg til å dele ut god straff med sitt grunnleggende angrep. Selv om han går inn i mer av en støtterolle, virker det som om Ultron ikke vil være lett å plukke for et fiendtlig lag.