Uncharted 4 får ikke multiplayer på PC og PlayStation 5

Tidligere i høst bekreftet PlayStation Studios at Uncharted 4: A Thief's End og Uncharted: The Lost Legacy skal komme til PC og PlayStation 5 i starten av 2022, men det virker som om ikke alt blir med.

Det amerikanske sensurorganet ESRB har satt sin dom over Uncharted: Legacy of Thieves Collection, og der bemerkes det at samlingen ikke noen interaktive elementer, noe som blant annet omfatter multiplayer. Dermed virker det som om de to spillene ikke vil la oss kjempe mot hverandre, men kun by på to fremragende historiedeler.