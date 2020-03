Uncharted 4 og Dirt Rally 2 blir visst PlayStation Plus-spill i april

I februar kom PlayStation sin polske avdeling i skade for å avsløre at det var Shadow of the Colossus og Sonic Forces som ville bli PlayStation Plus-spillene i mars før planlagt, og nå kan det virke som om noen andre hos selskapet har bestemt seg for å være litt for ivrige på publiseringsknappen hva april-spillene angår.

PlayStation Access la nemlig ut en video som viste at det er Uncharted 4: A Thief's End og Dirt Rally 2.0 som blir PlayStation Plus-spill fra og med den 7. april. Traileren ble raskt fjernet, men ved å dele linken kan du se et skjermbilde av Uncharted 4, samtidig som at de som rakk å se videoen bekrefter at spill nummer to altså vil glede rally-fansen.

Med mindre Sony bestemmer seg for å bare endre på timeplanen nå som katten er ute av sekken må vi vente helt til klokken 1730 den 1. april på offentliggjøringen, noe som i alle fall betyr at vi kan være sikre på at dette ikke er aprilsnarr.

Interessant nok betyr dette også at alle konsollspillene i Uncharted-serien, utenom Uncharted: The Lost Legacy, har vært "gratis" som en del av tjenesten, så personlig ville jeg ikke klaget stort på utvalget.