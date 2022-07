Uncharted- og The Last of Us-skaper forlater Naughty Dog etter 21 år

HQ

Til tross for å være kjent som et studio med en ganske anstrengende crunch-kultur er det faktisk mange som har blitt hos Naughty Dog i veldig mange år, men nå er det slutt for en av de viktigste og mest kjente.

Josh Scherr, som blant annet skrev Uncharted 4: A Thief's End og hjalp til med skrivingen av The Last of Us: Part II etter å ha ledet animasjonsarbeidet i filmatiske sekvenser i andre Uncharted- og Jak & Daxter-spill før det, skriver på Twitter at han nå forlater Naughty Dog etter over 21 år hos PlayStation-studioet. Dette skyldes tydeligvis at han har fått seg jobb en annen anerkjent plass vi skal få vite om "snart".