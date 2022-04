Uncharted-skaperen lager Star Wars-spill

Amy Hennig er best kjent som skaperen av Uncharted-spillene og Legacy of Kain: Soul Reaver, men det siste tiåret har det vært ekstremt stille fra henne siden EA kansellerte Star Wars-spillet hennes og Google la ned Stadia-studioene sine. Heldigvis fikk vi i fjor den gode nyheten at det nye studioet hennes hos Skydance lager et Marvel-spill, og samarbeidet med Disney går tydeligvis ekstremt bra.

Dette siden Lucasfilm Games avslører at Amy Hennig og resten av gjengen i Skydance også lager et "historedrevet action-eventyr-spill" i Star Wars-universet. Utenom det får vi bare vite at dette vil være en helt ny historie, så vi får se hvor lang tid det tar før spillet faktisk vises frem og lanseres.