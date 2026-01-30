Under The Island utgivelsesdato avslørt

HQ

Hvis du liker klassiske pikselrollespill og eventyr i fugleperspektiv som The Legend of Zelda: A Link to the Past, kan Under The Island være en tittel du bør holde et øye med. Her spiller du en ung helt som, i likhet med så mange andre, har fått en tung byrde å bære på sine unge skuldre - nemlig å redde øya di fra å synke.

Vi loves et eventyr med minst seks forskjellige miljøer å utforske, flere karakterer å bli kjent med, herlig pikselgrafikk, hemmeligheter å finne og selvfølgelig mange fiender å beseire. Premisset for tittelen er beskrevet som følger :

"Si hei til Nia - vår modige heltinne, som er ny på Seashell Island - som etter noen uhell mens hun blir kjent med lokalbefolkningen og omgivelsene, ender opp på ... ikke den beste av vilkår med den flittige, lokale jenta Avocado, som har vært her lenge. Sammen avdekker de et urovekkende mysterium: Øya er skjebnebestemt til å synke ned i havet! Gå i Nias sko, og kjemp mot grusomme monstre, løs intrikate gåter og utforsk forskjellige, unike og pulserende økosystemer som myldrer av liv. Underveis møter du en rekke unike og elskelige karakterer, som alle har sin egen historie å fortelle. Avdekk hemmelighetene som skjuler seg dypt inne på øya, og finn en måte å redde ditt nye hjem på før det er for sent."

Utvikleren Slime King Games og utgiveren Top Hat Studios har nå avslørt via en ny trailer at spillet vil ha premiere 18. februar til PC, PlayStation, Switch og Xbox. Ta en titt på det retroinspirerte spillet nedenfor.