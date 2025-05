Ungarn godkjenner lovforslag om å forlate ICC

HQ

Siste nytt om Ungarn . Vi vet nå at Ungarns lovgivende forsamling tirsdag har godkjent et lovforslag om å starte en årelang prosess for å forlate Den internasjonale straffedomstolen, med henvisning til bekymring over domstolens økende politisering.

Beslutningen følger statsminister Viktor Orbáns møte med Israels leder Benjamin Netanyahu, som besøkte Ungarn til tross for en arrestordre fra ICC. Flyttingen signaliserer tettere bånd til Israel og en klar avvisning av internasjonal rettslig kontroll.