Ungarns Peter Magyar lover en demokratisk nullstilling etter jordskredseieren

Den ungarske opposisjonslederen Peter Magyar har lovet omfattende demokratiske reformer og tettere bånd til EU etter å ha sikret seg en avgjørende valgseier og gjort slutt på Viktor Orbáns lange styre.

Magyars sentrum-høyre-parti Tisza fikk to tredjedels flertall, noe som gir ham makt til å revidere institusjonene, bekjempe korrupsjon og gjenopprette rettsvesenets uavhengighet (viktige forutsetninger for å frigjøre milliarder av fastlåste EU-midler). Han sa at regjeringen hans ville handle raskt for å oppfylle disse kravene og gjenoppta kontakten med Brussel.

Markedene reagerte positivt, og den ungarske forinten steg kraftig, og aksjene steg kraftig på grunn av forventninger om bedrede EU-relasjoner og fornyet pengestrøm.

Resultatet markerer et stort geopolitisk skifte. Orbán, som har sittet ved makten i 16 år, har hatt tette bånd til Russland og har gjentatte ganger vært i konflikt med EU på grunn av bekymringer knyttet til rettsstatsprinsipper, noe som har ført til stans i finansieringen, inkludert lånet på 90 milliarder euro til Ukraina.

Magyar har signalisert en pro-europeisk retning, og kalte avstemningen en beslutning om å forankre Ungarn i Europa. Han foreslo også grunnlovsendringer for å begrense statsministere til to perioder, noe som i praksis vil forhindre Orbán fra å komme tilbake til makten.

I utenrikspolitikken har Magyar slått an en mer balansert tone enn sin forgjenger når det gjelder Ukraina, og han støtter samarbeid, samtidig som han insisterer på at rettighetene til Ungarns etniske minoritet i Ukraina må ivaretas.

"Vi vil gjøre alt for å gjenopprette rettsstaten, det pluralistiske demokratiet og systemet med maktfordeling, ", sa han.