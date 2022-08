Unike og merkelige Pentiment lanseres i midten av november

Pentiment er et av de merkeligste spillene som har kommet fra et stort, sentralt studio i år, ingen tvil om det. Men samtidig ser det også ut til å være et ganske interessant og lovende spill, i hvert fall ifølge vår danske kollega Jakob.

Obsidian har sagt at spillet ville slippes før slutten av dette året, og nå har de via en pressemelding kunngjort at spillet lanseres 15. november. For øvrig lanseres det til en ganske lav pris på $19,99, eller rundt 200kr.

Det slippes også rett på Game Pass for både Xbox og PC på lanseringsdagen.