Union Berlins fotballdirektør forsvarer trener Marie-Louise Eta mot sexistiske kommentarer etter historisk utnevnelse

Horst Heldt, fotballdirektør i Union Berlin, har forsvart ansettelsen av Marie-Louise Eta som midlertidig trener for Bundesliga-laget, noe som gjør henne til den første kvinnen som blir hovedtrener for et topplag i en av de fem største europeiske ligaene (Tyskland, Spania, England, Frankrike og Italia). Etter at nyheten ble kjent i helgen, har hun dessverre mottatt sexistiske kommentarer på sosiale medier.

"Det er bare pinlig. Jeg har lagt merke til det, men jeg nekter også å lese eller bare utsette meg selv for den slags tull, for for meg handler dette om kvalitet - lederskapskvalitet", sa Heldt (via BBC). "Vi har 100 prosent tillit til Loui - full overbevisning. Jeg synes det er vanvittig at vi må forholde oss til dette i vår tid."

Marie-Louise Eta (34) hadde allerede ansvaret for laget i januar 2024 i tre kamper, da hun var assistenttrener for Nenad Bjelica, som sonet tre kampers utestengelse. Hun la opp som fotballproff i en alder av 26 år i 2018, etter å ha vunnet tre Bundesliga-titler og én Champions League-tittel med Turbine Potsdam.

"Vi snakker om en svært kompetent leder her, og du kan være sikker på at alle her i Union, enten det er på tribunen eller i selve klubben, står 100 prosent bak denne avgjørelsen og vil gjøre alt som står i deres makt for å sikre at dette ikke fører til noen videre diskusjon i fremtiden."

Marie-Louise Eta erstatter Steffen Baumgart, da Union Berlin ligger på ellevteplass i Bundesliga med 18 lag, syv poeng over nedrykksstreken, og kun har vunnet to kamper i 2026. Hennes debutkamp som hovedtrener blir mot Wolfsburg på lørdag, men hun vil bli erstattet ved sesongslutt.