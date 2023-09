Unity ber om unnskyldning for Runtime Fee-policyen og lover endringer

HQ

Unity har hatt litt av et PR-mareritt den siste uken, etter at selskapet offentliggjorde sin Runtime Fee -policy. Denne funksjonen innebærer at utviklere blir belastet basert på antall spillinstallasjoner (forutsatt at de oppfyller en forhåndsbestemt grense for installasjoner og inntekter), og denne funksjonen falt ikke i god jord hos spillutviklerne da den ble offentliggjort, noe som fikk mange utviklere til å ta store avgjørelser, som å slette spillet sitt helt eller å ta det store spranget til en annen spillmotor i stedet.

Det sier seg selv at den massive motreaksjonen har fått Unity til å presisere Runtime Fee og hvordan den vil fungere, selv om dette ikke gjorde noen stor forskjell for utviklerne, og nå har Unity gått ut med en faktisk policy og lovet endringer i policyen.

I en uttalelse på X skriver Unity "Vi har hørt dere. Vi ber om unnskyldning for forvirringen og angsten retningslinjene for kjøretidsavgift som vi kunngjorde på tirsdag. Vi lytter, snakker med teammedlemmene, fellesskapet, kundene og partnerne våre og vil gjøre endringer i retningslinjene. Vi kommer med en oppdatering om et par dager. Takk for de ærlige og kritiske tilbakemeldingene."

Vi har ikke hørt noe om hva disse endringene vil innebære, men vi vil utvilsomt høre mer om dem i løpet av uken, og om de vil passe bedre for de utviklerne som blir mest berørt av Runtime Fee -konseptet.